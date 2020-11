Presidendiralli läheb lahti: EKRE kandidaat võiks olla Põlluaas

EKRE poliitikud Henn Põlluaas, Mart Helme ja Martin Helme. Foto: Raul Mee

Endine EKRE juht Mart Helme ütles intervjuus ajalehele Õhtuleht, et järgmise aasta sügisel toimuvatel presidendivalimistel ei kavatse ta kindlasti kandideerida presidendiks.

Helme märkis, et koalitsioonis on eesmärk leida ühiskandidaat, EKRE poolt võiks see variant olla Henn Põlluaas. Endine siseminister lisas, et teda ei huvita ka riigikogu spiikri roll, kuna see on tuim töö.