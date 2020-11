Coop Panga ühe omaniku plaanid Tartumaal jooksid puntrasse

Ilmatsalu Kala OÜ on soovinud kalatiikide asemele rajada ka elurajooni, sadama ja golfiväljaku. Pildil golfiväljaku asukoht. Praegu on aga jutt päikeseelektrijaamast ja kalakasvandusest. Foto: Margus Ansu / Tartu Postimees / Scanpix

Coop Panga ühe omanikuna tuntud Andres Sonn ja tema äripartner tahavad rajada Tartumaale Ilmatsalu külla päikeseelektrijaama ning arendada kalakasvandust, kuid keskkonnaamet pole plaaniga rahul.

Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskasutuse spetsialist Mariliis Paal ütles, et Andres Sonni ja Indrek Hallase ettevõte Ilmatsalu Kala OÜ on taotlenud ehitusluba 340 ruutmeetri suuruse päikeseelektrijaama rajamiseks. Paali sõnul ei ole sellel loodusväärtusele tõenäoliselt olulist negatiivset mõju, kuid arendaja lõppeesmärk on katta suuremad kalatiigid päikesepaneelidega, mille mõju ümbritsevale keskkonnale on tõenäoliselt märkimisväärselt suurem.