Pipedrive'i esimene investor Peep Vain: otsus sündis vähem kui minutiga

Peep Vainu äripartnerid lõid eelmise majanduskriisi ajal uue firma, millest sai Pipedrive ning Vainust selle esimene investor, Foto: Erakogu

Eesti uusima miljardi dollari väärtusega tehnoloogiafirma Pipedrive esimene investor Peep Vain meenutas, kuidas tema kunagised äripartnerid olid tollaste tehnoloogiliste lahenduste suhtes rahulolematud ja tahtsid teha raha ka siis, kui ise magavad. Sündis Pipedrive.

"Jah, ma julgesin üsna varakult loota ja uskuda, et ühel päeval on selle firma väärtus enam kui miljard dollarit," nentis autor ja investor Peep Vain, kes ei võtnud eelmise majanduskriisi ajal minutitki otsustamiseks, et annab Pipedrive'i sünniks poole oma säästudest.