Äripäev eetris: valitsus viskab kaikaid kodaratesse, aga viies miljardifirma on alles algus

Pipedrive'i asutajad Ragnar Sass (seisab vasakul), Urmas Purde (seisab paremal), Martin Tajur (istub vasakul), Timo Rein (istub keskel) ning Martin Henk (istub paremal). Foto: Pipedrive

Tehnoloogiafirmad näitavad võimast kasvu, millest on loota kasu kogu Eestile. Seda hoolimata, et valitsus pole näidanud suurt armastust sektori tegemistesse, võtsid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris" nädalat kokku.

Siiski on põhjust arvata, et ükssarvikud kappavad edasi ning see, et Pipedrive'ist sai viies ükssarvik, pole teekonna lõpp, vaid algus. Paljulubavaid kasvufirmasid on teisigi: olgu nendeks Monese, Skeleton, Starship või Veriff. Lisaks on oodata Skype'i maffia järeltulevat põlvkonda, kus rikkaks on saanud või saamas hulganisti Pipedrive'i, TransferWise'i ning Bolti töötajaid, kelle puhul on lootust, et puhuvad tugevamat tuult tehnoloogiasektori uutesse ettevõtmistesse.