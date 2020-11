Kaitsevägi hankis aastaid varustust ilma piisava eeltööta

Kaitseväe hangetel ei ole piisavalt eelnevalt uuritud, mis hinnaga kaupa üldse maailmas saada on, ega ka hinnatud piisavalt seda, kui palju saadud varustus tulevikus ikkagi maksma läheb. Foto: Raul Mee

Eesti sõjaväele ostetud varustus on küll üksustele enamasti hästi sobinud, kuid tihti ei ole korraldatud hankele eelnevat turu-uuringut. See tähendab, et hankija ei tarvitse teada, kas ta saab parima hinna ja kvaliteedi suhtega varustuse.

Sellisele järeldusele jõudis riigikontroll, kes auditeeris kaitseväe hankeid ning tuvastas, et hinnakonkurents oli seal sageli pärsitud ehk siis kahtlus jäi, kas Eesti pole hangetel n-ö üle maksnud. Tõsi, riigikontroll möönab, et kaitsevarustuse hangete korda on muudetud ning edaspidi võiksid hanked paremini välja tulla.