Karistatud kelm vedas kapokomisjoni juhi pere kahtlasesse õlleärisse

Endise ministri Kert Kingo suhtlus korduvalt kriminaalkorras karistatud kelmi Marek Tammega on olnud äärmiselt sõbralik. Foto: LIIS TREIMANN

Korduvalt kelmuses süüdi mõistetud õnneotsija Marek Tamm on oma juttudega kohe-kohe kogu maailma vallutavast Vikings Beeri õlleärist hullutanud nii ettevõtjaid kui poliitikuid, nende hulgas endist ministrit Kert Kingot. Tema abikaasa Küllo Kingo on praeguseks vahetanud oma ettevõttel nime selliseks, et see viitab õlleärisse sukeldumisele. Kingod ise ei taha Tamme ega õlleäri teemal üldse suhelda.

Küll aga on Kert Kingo suhelnud kelmiga, ja see suhtlus on äriformaalsuste asemel hoopis väga familiaarne. Äripäeva käsutuses olevad suhtlusprogrammi sõnumivahetused näitavad, et riigikogus julgeolekuasutuste üle järelevalvet pidava erikomisjoni juht on Marek Tammega korduvalt rääkinud.