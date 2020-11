Audiitorite TOPi teine: uus lukustamise variant optimismi ei lisa

TPMM Nordic OÜ jõudis Äripäeva audiitorbüroode edetabelis teisele positsioonile, küsimustele vastab ettevõtte juht Ilmar Tälli.

TPMM Nordic OÜ juht Ilmar Tälli. Foto: Mari Rostfeldt

Mis tõi teile head tulemused 2019. aastal? Keeruline küsimus, sest me ise 2019. aastat eelnevatest suures plaanis oluliselt erinevaks ei pea. TPMM Nordic OÜ on tegutsenud aastast 2005 ning oleme ka varasematel aastatel Äripäeva TOPis figureerinud – mitte küll nii kõrgel positsioonil kui seekord. Pigem tõstaks esile orgaanilist kasvu ning stabiilsust, mida iseloomustab kliendiportfelli vähene voolavus ning sellest tulenev fakt, et valdava osa auditiklientidest moodustavad firmad, kellega oleme koos töötanud juba 5 või isegi 10 aastat.