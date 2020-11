Raamatupidamisfirmade TOP: riik laseb laiskadel aru­annetega seanahka vedada

Äripäeva Raamatupidamisbüroode TOPi võitnud CH Konsultatsioonid omanik Christer Haimi. Foto: Jassu Hertsmann

See, et osa firmasid naudib karistamatuse tunnet ega esita juba aastaid majandusaasta aruannet, on lubamatu käitumine, ütles Äripäeva Raamatupidamisbüroode TOPi võitnud CH Konsultatsioonid omanik Christer Haimi.

"Miks ametnikud lasevad osadel firmadel niimoodi seanahka vedada ja soodustavad nii isegi ebaausa konkurentsi teket. See tundub täitsa uskumatu. Ma ise olen töötanud ka kohtute raamatupidamiskeskuse ehk tänase Riigi Tugiteenuste juhatajana ja mulle tundub, et seda ei ole isegi keeruline lahendada," kommenteeris Haimi.