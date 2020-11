Häirekell Rootsis: paljud firmad on pankroti äärel

Stockholm. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Rootsis on igal kuuendal firmal nii tõsised likviidsusprobleemid, et nad on hädas jooksvate kulude katmisega. Kui ettevõtted ei saa peagi lisaraha, ootavad karmid tagajärjed, kirjutab Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Paaril viimasel nädalal on Rootsis kasvanud mure rahahädas firmade pärast. Rootsi ettevõtjaid koondav liit teatas, et iga kuues firma on hädas ning kriis on löönud firmasid igas suuruses ja sektoris.