Uus rahastusmudel aitas Hiiumaa haigla jalule

Hiiumaa haigla juhatuse liige Tõnis Siir tänavu sügisel kopteriplatsi avamisel. Foto: Liina Siniveer, Hiiumaa haigla

2018. aastal tehti kannapööre Hiiumaa haigla rahastamises ning juhtumipõhise rahastussüsteemi asemel võeti kasutusele eelarvepõhine rahastamine. Haigla juht Tõnis Siir sõnab, et see on paari aastaga haigla mustast august välja toonud.

Hiiumaa haigla juhatuse liige ja Läänemaa haigla kirurg Tõnis Siir töötab nädala alguses paar päeva saarel ja teistel päevadel Haapsalu haiglas, mida ta selle kevadeni juhtis ja kus nüüd kirurgina vastuvõtte teeb. Meditsiiniuudised kohtub temaga Haapsalus, kuid Siiri mõtted on Hiiumaal.