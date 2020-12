Kuidas peaminister tundidega väikese vangla tekitas

Raatuse ühiselamus andis kevadel kuus üliõpilast positiivse koroonaproovi, mistõttu tuli terve maja sulgeda. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees / Scanpix

Ühe positiivse koroonaproovi tõttu tuli kevadel hetkega sulgeda 400 elanikuga Tartu ühiselamu. Maja haldusjuht kirjeldab, kuidas sündmused üleöö arenesid.

Aprilli 17. päeval, mil Eestis kehtis eriolukord, jõudis P. Dussmann Eesti kinnisvara korrashoiuteenuste divisjoni juhti Tanel Tiitsini teade, et Tartu Raatuse 22 ühiselamus on üks üürnik andnud positiivse koroonaproovi. See oli esimene ja seni ainus kord, kui peaminister eriolukorra juhina kehtestas tervele majale liikumispiirangu. „Inimestelt võeti ära üks nende põhiõigus ja kõik jäid luku taha," meenutab Tiits Kinnisvarauudistele.