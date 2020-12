Raadiohommikus: kaks ja pool saladust

Automüügiplatvormi Modera juht Raido Toonekurg. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis käsitletakse mitut teemat, mida nende ridade kirjutamise ajal veel avalikustada ei saanud.

Näiteks loome otse-eetris telefoniühenduse enam kui 10 000 kilomeetri kaugusel asuva Eesti ettevõtjaga, kellel on oma kiiresti areneva äri kohta teatada põrutav uudis.

Ühtlasi räägime ajakirjanik Piret Reiljaniga ühest Eesti tööstusest, mis on kogu maailmas omasuguste seas suuruselt teine. Ühtpidi võiks ettevõtte, mille taga on Eesti üks rikkamaid inimesi, üle suurt rõõmu tunda, kuid nagu selgub, kaasneb sellega omaette probleemistik.

Samuti helistame automüügiplatvormi Modera juhile Raido Toonekurele. Temaga räägime kahel teemal: automüügiäri muutumisest ja Eesti ettevõtete potentsiaalsest läbilöögivõimalusest tohutusuures autotööstuses. Milles see võimalus Toonekure nägemuses seisneb, seda tuleb kuulata hommikuprogrammis, mida veavad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub kolme raadiosaatega:

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus". Räägime innovatsioonist ja heidame teravama pilgu ühte koostööprogrammi, mida saab kasutada digitaliseerimiseks ja uuteks lahendusteks. Nimelt Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT, millega toetatakse innovatsiooni tööstuses. Programm on avatud ja EAS toetab selle läbi ettevõtete koostööd 7,4 miljoni euroga.

Saates jagavad oma kogemust kaks ettevõtet, mis uuendamiseks ja digitaliseerimiseks selles kaasa löövad. Kogemust jagavad säästlikku pesemislahendust pakkuva UpSteami asutaja Martin Kristerson ja päikesepaneelidega katusekattevahendeid tootva Roofit.Solar asutaja Andri Jagomägi.

Saate teises pooles aga räägime uuendustega kaasnevast teemast ehk intellektuaalomandist ja selle kaitsmisest EASi intellektuaalomandi eksperdi Siim Kinnasega.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Saates keskendume energiavaesuse teemale ja uurime, miks on korteriühistute võimekus oma elamute renoveerimisel piirkonniti niivõrd erinev. Miks on tõsiasi, et esmase renoveerimiseni jõudmine võtab ühistul tavaliselt aasta kuni kaks ning mida teha, et see toimuks kiiremini.

Saatekülalised on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna ekspert Tauno Hilimon, ministeeriumi ehitusosakonna elamumajanduse valdkonna juht Lauri Suu, Eesti Korteriühistute Liidu juht Andres Jaadla, Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning Tartu Energiaagentuuri ekspert Marek Muiste.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas filmitegija, kunstnik, muusik ja reklaamitegija Leslie Laasner. Räägime reklaami eetikast, olemusest ja tulevikust. Kuidas unistusi teostada ja maailma paremaks muuta? Kuidas ideid algatada ja ellu viia? Kuidas säilitada iseseisev mõtlemine ja hoida vaim ärksana?

Nendele küsimustele otsimegi vastuseid.

