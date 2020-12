Raadiohommikus: koostöö Araabia Ühendemiraatidega ja maandumisplatsid kaubanduskeskuste katustel

Vaade Abu Dhabi linnale Foto: Hamad I Mohammed, Reuters/Scanpix

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis helistatakse nii Tartusse kui Abu Dhabisse.

Nimelt toimub kolmapäeval Eesti ja Araabia Ühendemiraatide korraldusel virtuaalne globaalne ärikohtumine, kus riigid ja ettevõtted tutvustavad oma kogemusi ja praktilisi digitaalseid lahendusi, mis pakuvad leevendust pandeemia ajal tegutsemiseks. Võtame kõne Eesti saadikule Ühendemiraatides Jaan Reinholdile, kellega räägime nii ärikohtumisest, järgmisel aastal ees ootavast Dubai EXPOst kui pandeemia olukorrast sealses regioonis.

Tartu linnapea Urmas Klaasiga vestleme aga linnavalitsuse äsjasest ettepanekust valitsusele, et too töötaks esimese võimalusel välja riigi toetusmeetmed viirusekriisist enim kannatada saanud ettevõtetele ning haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna ühingutele. Uurime, millises seisus on Tartu meeri teada kohalikud ettevõtjad ning millise pilguga vaatab ta peamiselt Ida-Virumaale minevaid viimaseid kriisitoetusi.

Veel räägime ühest otseses mõttes lennukast visioonist. Eesti lennundusklastri juht Kristo Reinsalu leiab, et elektrilennukite maandumisplatsid võiks olla kaubanduskeskuste ja parkimismajade katustel ning säärast lennuühendust saaks pidada ka väikesaartega. Mis peaks juhtuma ja ära tehtama, et niisugune unistus täituks, küsime Reinsalult endalt.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kaspar Allik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates on külas Sportomedica kliiniku juht Egle Masing. Räägitakse sellest, miks enne treenima hakkamist oleks vajalik teha koormustest, ning sellest, et vahel on vigastusest tervenemiseks vaja ka spordipsühholoogi abi. Aga ka sellest, et Sportomedica kliinikus saavad lisaks sportlastele abi ka teised, kellel probleeme liigeste, luude või lihastega.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Finantsuudised fookuses“. Seekordne saade räägib uuel aastal jõustuvast pensionireformist. Soovitusi edasiseks pensioniraha kogumiseks jagavad investor ja TTÜ õppejõud Kristjan Liivamägi ning Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani. Saate juhatab sisse aga Luminori peaanalüütik Tõnu Palm, kes hindab majanduse käekäiku. Kuigi viiruseolukord halveneb, siis majandus sai põhjast läbi, leiab ta.

Saatejuht on Paavo Siiman.

12.00–13.00 „Äripäeva TOP“. Kui koroonakriis harjutab inimesed kodukontorites töötama ja e-poes ostlema, kas see tähendab ärikinnisvaraturule kiiret kokkutõmbumist? Saates on kinnisvarabüroode TOPi võitnud Colliers International Advisors OÜ partner Margus Tinno ja KPMG vandeaudiitor Helen Veetamm. Saadet juhib Sigrid Kõiv.

13.00-14.00 „Ükssarvikute kasvulava“. Fookuses on seekord riskikapital. Hiljuti selgus Soomes tehtud uuringust, et era- ja riskiinvestorite kapitali kaasavate põhjanaabrite ettevõtete käive kasvab konkurentidest keskmiselt üheksa korda kiiremini. Saates räägime Eesti era- ja riskikapitaliinvestoreid ühendava EstVCA tegevjuhi Kadri Lindpere ning KPMG Balticsi juhtivkonsultandi Taavi Pahapilliga sellest, milline on seis Eestis.

Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas ja miks riskikapital ettevõtted kiiremini kasvama paneb, mida tähendavad tänases maailmas tark raha ja roheline raha, kui suured on praegu Eesti riskikapitalifondide mahud, milliseid suuri tehinguid tänavu on tehtud ning mida võiks tulevik riskikapitalifondidele ja idufirmadele rahakaasamise poolelt tuua.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 „Juhtimislabor“. Saates räägib koolitaja Raimo Ülavere raamatu „9 valet töö kohtaˮ põhjal sellest, millised on peamised tööga seotud müüdid. Muu hulgas tuleb juttu töötajate pädevuse hindamisest.

Saadet juhib Personaliuudiste juht Kai Miller.

