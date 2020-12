Uuest aastast võib politsei elatisvõlglase sõiduki konfiskeerida

Kui jätad lastele elatisraha tasumata, võib sind oodata tühi parkimiskoht. Olgu see kodu juures või vara varjamiseks kasutatud kaubanduskeskuse parklas. Foto: Liis Treimann

Kui ühelt poolt on uue aasta kevadest planeeritud jõustuma seadusemuudatus, millega muutuksid elatise maksmise tingimused paindlikumaks ning kaoks elatise miinimum, siis teisalt muutuvad juba 1. jaanuarist abinõud elatisvõlglaste osas karmimaks. Näiteks tuleb elatisvõlglasel arvestada võimalusega, et politsei võib temalt sõiduki ära võtta ja selle kohtutäiturile anda.

Möödunud aasta seisuga oli liiklusregistris 1800 sõidukit, millele oli kohtutäituri poolt pandud keelumärge, mis tähendab, et autot ei saa kasutada. Alates uuest aastast on kohtutäituritel võimalik keelumärkele lisada klausel, et sõiduk tuleb kohtutäiturile üle anda ning seda märget hakkab tulevikus kontrollima politsei oma tööülesannete käigus.