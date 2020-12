Riigiabist ilma jäänud bussifirma tunneb end hüljatuna

Bussifirma Alltours OÜ omanik Üllar Sai on pidanud pea kõik oma töötajad lahti laskma. Kevadel töötas firmas 26 inimest, nüüd neli. Foto: Ago Tammik

Edukas Eesti bussifirma, mis sõidutas veel aasta alguses Skandinaavias Aasia turiste, on nüüd raskustes liisingumaksetega, koondas pea kõik töötajad ja kuuleb maksuameti nõudlikke koputusi.

"Loen, et Ida-Virumaal mingi baar pandi kinni ja hakkavad kohe palgatoetust saama. Me oleme kaheksa kuud kinni olnud, mis me saanud oleme? Kolm kuud palgatoetust ja kõik," kurvastab bussifirma Alltours OÜ omanik Üllar Sai.