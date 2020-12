Valitsus jättis Cleveroni külma kätte

Cleveroni juhile Arno Kütile teatas valitsus, et tema laenutaotlus on lihtsalt seisma pandud Foto: Andras Kralla

Koroonakriisis raskustesse sattunud pakiautomaatide tootja Cleveron küsis Kredexilt suure projekti jaoks laenu, valitsus ei julgenud "ei" öelda, vaid lihtsalt külmutas taotluse menetluse.

"Kõige rohkem ärritas see, kuidas lollitatakse ettevõtjat, Kredexi koduleht ütleb veel tänagi, et sellistel tingimustel on võimalik sealt laenu küsida, kuid tegelikkus on paraku hoopis teine," ei varjanud Cleveroni juht Arno Kütt oma pettumust.