Jah, teeme avatud võrgustiku, mitte riikliku taristu

Foto: Anti Veermaa

Cleveroni ambitsiooni luua uuel tasemel üleriigiline pakiautomaatide võrgustik teeb sümpaatseks see, et ettevõtmise tõukejõud on erasektor, mitte riik, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul võiks KredExi allkiri, millega laenatakse pakiautomaatide arendajale ja tootjale 30 miljonit eurot avatud automaatide võrgustiku käivitamiseks, ollagi riigi peamine panus ja tugi. Riik saab tegeleda turutõrgete leevendamisega, aga ei tohi ise hakata uusi võimalikke turutõrkeid looma. Riigifirma Eesti Post ummikseis koos aastaid kestnud poliitilise otsustamatusega peaks olema hoiatav eeskuju.