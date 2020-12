Elektroonikatööstuse TOP: toodangut jääb Eestisse vaid näpuotsaga

FLIR Systems Estonia juhatuse liikme Meelis Bergmanni sõnul möödus 2019. aasta väga töiselt. Ettevõttel õnnestus likvideerida mitmeid pudelikaelu ja turuolukorda edukalt ära kasutada. Foto: Andras Kralla

Eestis valminud elektroonika on välisturgudel hinnas – 93% toodangust eksporditakse, kogu töötleva tööstuse ekspordist on see veidi üle viiendiku.

Ka Äripäeva elektroonikatööstuse TOPi esikolmiku toodetu rändab pea täies mahus piiri taha, kirjutab tööstusuudised.ee.