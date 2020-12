COVID-19 uus tüvi laastab Suurbritannia majandust

Suurbritannia peaminister Boris Johnson pressikonverentsil koroonaviiruse leviku kohta rääkimas. Foto: PA/Scanpix

Maailma tervishoiuorganisatsioon hoiab silma peal Suurbritannial, kus avastati koroonaviiruse uue tüve levimine. Uus tüvi on levinud viiruse esimesest tüvest kiiremini, kirjutab BBC. Samas ei usuta, et uus tüvi ka surmavam oleks.

Viiruse uue tüve leviku pärast on Kagu-Inglismaa ja London uute piirangute all. Holland peatas kõik oma lennud Suurbritannia vahel, et mitte riskida viiruse edasi kandmisega.