Hiigelrahastuse saanud Bolt võtab pettuste peletamiseks appi Veriffi

Taksoveoga alustanud Bolt on nüüd tegev ka tõuksiäris ja toiduveos. Foto: Liis Treimann

Transpordi- ja toiduveoäpp Bolt alustab koostööd identimisfirmaga Veriff, et kahtluse korral kliendi isikusamasust tõendada. Esmalt käivitub koostöö Eestis, Lätis, Hollandis, Portugalis, Prantsusmaal ja Ukrainas, teatasid ettevõtted.

„Harvadel juhtudel, kui tekib pettuse kahtlus, võib Bolt paluda kliendil isikusamasust tõendada. Tegu on olukordadega, kus Bolti pettusi tuvastaval tehisintellektil on tekkinud kõrgendatud kahtlus kliendi käitumise osas, selgitas Bolt pressiteate vahendusel neid olukordi, mil nad Verifi teenust kasutavad, et kliente verifitseerida.