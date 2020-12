Londonis elav Ragnar Meitern: mõne päevaga tehti kannapööre

"Alles eelmise nädala keskel ütles peaminister Boris Johnson, et jõulude ajal saavad inimesed suhelda, aga siis tegi valitsus mõne päevaga täieliku kannapöörde," rääkis investeerimispankur Ragnar Meitern. Foto: Andres Haabu

Londonis elav investor ja investeerimispankur Ragnar Meitern leiab, et Suurbritannia valitsuse paika pandud uued liikumispiirangud võivad lõpuks tähendada peaminister Boris Johnsoni väljavahetamist. Ka ütles Meitern, kuidas ta suhtub TransferWise'i börsiplaani.

Suurbritannia järsk käik hämmastas Meiterni. "Suurbritannia sai momendiks muust maailmast ette, kuna hakkas esimesena inimesi vaktsineerima. See oli valitsusele positiivne võimalus, aga see, mida nad praegu tegid, on natuke küsitav – kuidas taktikaliselt mööda panna," selgitas Meitern ja lisas, et pole välistatud lockdown'i kevadeni kestmine.