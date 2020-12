Eesti Energia sai pumphüdroelektrijaama rajamiseks rohelise tule

Pumphüdroelektrijaama ehitus võiks alata paari aasta pärast. Foto: Raul Mee

Riigi energiafirma Eesti Energia sai Alutaguse vallalt teate, et Estonia kaevandusalale kehtestatakse pumphüdroelektrijaama rajamist võimaldav detailplaneering, nii et ettevõte saab alustada ehitusuuringute, keskkonnamõjude hindamise ja teiste tegevustega, et sinna kerkiks uuenduslik energiasalvesti.

Järgmise kahe aasta jooksul on plaanis läbi viia vajalikud uuringud koos projekteerimisega ning ehitusega alustada aastal 2023. Pumphüdroelektrijaam valmib plaani kohaselt aastatel 2025-2026.