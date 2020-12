USA eraldab Balti riikidele 169 miljonit dollarit

Lisaks USA julgeolekuabile on viimase aasta jooksul tunduvalt suurenenud ka USA relvajõudude kohalolek meie piirkonnas. Foto: Andres Haabu

USA Kongress võttis vastu 2,3 triljoni dollari suuruse eelarvepaketi, mis näeb 2021. aastal ette 168,7 miljoni dollari suurust julgeolekuabi Eestile, Lätile ja Leedule, teatas Eesti kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel on märkimisväärne, et esmakordselt eraldati need vahendid uue Balti Julgeolekuinitsiatiivi raames, millega toodi meie piirkonna julgeolekumured USA seadusandluses konkreetselt välja.

Kaitseministeerium märkis, et USA julgeolekuabi Balti riikidele on ka varasematel aastatel olnud märkimisväärne, kuid USA Kongressi otsus kiita heaks 2020. aasta kevadel Balti riikide välja pakutud initsiatiiv võimaldab Eesti võimearenduse valdkonnas toimuva koostöö uuele tasemele viia.