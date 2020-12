Ettevõtjad nõuavad valitsuselt vastust, kas neid toetatakse või mitte

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts ei mõista, miks ei ole valitsuselt seni tulnud infot võimalike toetusmeetmete kohta. Foto: Liis Treimann

Kaubanduskoda pöördus valitsuse poole, et ettevõtjaid teavitataks viivitamatult võimalikest toetusmeetmetest seoses rakendatud piirangutega.

Kaubandus-tööstuskoda pöördus valitsuse poole seoses ulatuslike COVID-19 piirangutega Ida-Virumaal ja Harjumaal, mis takistavad suure hulga ettevõtjate äritegevust. Kaubanduskoda rõhutab pöördumises, et praegu ja ka tulevikus on tähtis, et ettevõtjatele antakse viivitamatult peale piirangute kehtestamist konkreetsed selgitused võimalike toetusmeetmete kohta, et leevendada piirangutest tekkivat teadmatust, mis mõjutab tehtavaid ärilisi otsuseid.