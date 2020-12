Ida-Viru majutusettevõtja: ettevõtjad õppisid kriisist, valitsus mitte

Jüri Ratase juhitav valitsus määras Ida-Virumaale küll toetuse, ent selle jagamise kohta pole mingit infot. Foto: Andras Kralla

Ida-Virumaal asuva Mäetaguse Mõisa Hotell & SPA juhatuse liige Terje Rattur kritiseeris valitsuse tegevust Ida-Virumaa ettevõtete toetamisel.

Rattur tõdes Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kevadisest kriisist on ettevõtted üksjagu õppinud. Näiteks on majutusasutusel selge pilt, missugused kulud ootavad ettevõtet ka siis, kui mingit majandustegevust ei toimu.