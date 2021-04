Kristian Kesner teel oma Hummer H2 roolis Viimsis teel Tallinna suunas aastal 2011. Foto: Andres Haabu

Fantoomärikas kuulatakse üle salajases kohas

Teisipäeval oodatakse taas kohtusse fantoomärikat Kristian Kesnerit, kes peaks videosilla vahendusel andma tunnistusi Inglismaalt. Täpset tunnistuste andmise asukohta kohus ei reetnud – niiviisi tagatakse tunnistaja turvalisus.

Kesnerit on oodatud tunnistajapinki juba ligi aasta aega, sest tal on võtmeroll pankrotistunud kiirlaenuäri MiniCrediti episoodis. See on üks tähtsamaid kohti nn maffiaprotsessis ehk hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kriminaalasjas. Ligi aasta tagasi tunnistamas käinud laenuäri endised tööajad väitsid, tegelikult juhtis Kesner maffialikku laenukontorit MiniCredit. Menetlusosalised kahtlustavad, et Kesner tegi koostööd nii politsei kui prokuratuuriga ja seetõttu on kavalal skeemipunujal korduvalt õnnestunud vastutusest kõrvale hiilida.