Keset koroonakriisi tuleb kõvasti müüki teha

Andrus Albi juhib ettevõtet Southwestern Consulting ning treenib seal müügiinimesi, müügijuhte ja ettevõtte juhte. Foto: Andras Kralla

Kriisis muutuvad tugevamad veel tugevamaks ja nõrgemad veel nõrgemaks ning seda näitas ka koroonakriis, leiab müügitreener Andrus Albi.

„Mu sporditreener ütleb, et kui sa treenid ainult siis, kui on hea ilm, siis sa teed vähe trenni. Müügimehe puhul on sama: kui sa teed tööd ainult siis, kui sul on õige tunne, siis sa teed vähe müügitööd,“ rääkis Albi Äripäeva raadio uues, kiiresti kasvavatele ettevõttele mõeldud saates „Kiired ja vihased“.