Värske minister Andres Sutt: Eesti peab olema äriks avatud, muud varianti pole

Andres Sutt võtab väliskaubandus- ja IT-ministri portfelli uuel nädalal üle Raul Siemilt. Foto: Liis Treimann

Täna värskeks väliskaubandus- ja IT-ministriks välja kuulutatud Andres Sutt rääkis intervjuus, et ministri nimesse võiks sisuliselt lisada ka kolmanda sõna ehk ettevõtluse. Kõige tähtsam on tema sõnul taas kriisiabi rahakraanid lahti keerata ning pikemas perspektiivis, et investorid oskaksid maailmakaardil Eesti üles leida. Võrreldes varasemaga saab olema kõige suurem erisus aga avatuses.

"See on hästi-hästi suur muutus, just väärtuspõhiselt võrreldes sellega, mida EKRE kandis," rääkis Sutt. Oma eelkäija Raul Siemi ning tema töö kohta kõneldes jäi Sutt napisõnaliseks, seda lihtsal põhjusel: pole kokkupuudet.