10 Leedu idufirmat, millel silm peal hoida

Foto: Pixabay

Veebis kasutatud rõivaste jaemüüja Vinted kaasas 2019. aastal 128 miljonit eurot. Sellega ületas ettevõtte väärtus miljard eurot, tehes sellest Leedu esimese ükssarviku. Vintedi edulugu on tõestus sellest, et spetsialistide rohkus, riigi toetusmeetmed ja soodsad ettevõtete asutamise tingimused on teinud Leedust elujõuliste ja kiiresti kasvavate globaalse ambitsiooniga idufirmade kasvulava.

Kiiresti kasvava idufirmade sektoriga on Leedu pealinn Vilnius jätmas ühe suuremat jälge Euroopa idufirmade maastikule. Tulevik on paljulubav nii Leedule kui ka kümnele seal tegutsevale uudse lähenemisega idufirmale, vahendab EU Startups.