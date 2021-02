Nutikas rattaparkla otsustab, kus sa poes käid

Nutikate rattaparklate tootja Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind näeb suurima konkurendina autosid. Foto: Liis Treimann

Eestis nutikaid rattaparklaid tootev ja arendav Bikeep jõudis sel aastal esimest korda kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli edetabelisse. Eelmisel aastal alanud üleilmset majanduskriisi peab Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind heaks võimaluseks kasvada.

Sellegi poolest mõjutas koroonakriis ka Bikeepi. Väljakutseid pakkus nende põhiturg USA, kus kodukontorite tõttu rattaparklate kasutus vähenes. Siiski on kriisis rattureid oluliselt lisandunud, mis on pikas perspektiivis ettevõttele ainult kasulik. Kristjan Lind rääkis Äripäeva raadiosaates "Ideest Kasumini" sellest, kuidas nad nende väljakutsetega hakkama said ja mida tulevik mikromobiiluse sektorile toob.