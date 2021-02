Nädala lood: ükssarvik kodubörsil ja sajandi investeeringu mahamagamine

Skeletoni tootmine Saksamaal Foto: LIIS TREIMANN

Sel nädalal selgus Äripäeva olulisimatest artiklitest, et Tallinna börsil on peidetud ükssarvik, Hillar Teder vajas Louis Freeh' abi vinduvas äritülis ja et riik võib olla maha maganud sajandi investeeringu.

Äripäev kirjutas sel kolmapäeval, kuidas tavainvestor saaks kaudselt ligi kiirelt kasvavale ettevõttele Skeleton Technologies Group, kui investeeriks Tallinna börsil noteeritud ettevõtte Harju Elektri aktsiatesse. Viimane omab Skeletonist 7,64%, millega positsioneerub viie suurima investori hulka.