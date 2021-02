Raadiohommikus: Harju Elekter, PÕXIT ja probleem, millest me ei pääse

Harju Elektri juht Tiit Atso Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime nii tööstusest, investeerimisest kui ka ühe idufirma ambitsioonikatest plaanist.

Sel nädalal kirjutas Äripäev ühest uuest, kuid vanast teemast, mis pani investorkonna kihama – sellest, et börsifirma Harju Elekter omab muu hulgas osalust kõrge kasvulootusega idufirmas Skeleton. Uurime börsifirma juhilt Tiit Atsolt, mis emotsioon on firmas tekkinud seoses sellega, et neist räägitakse kaudsetel põhjustel ning mis on ettevõtte kõige olulisemad tulevikuplaanid.