Kinoäri leidis raskustele nutika leevenduse

Tühi kinosaal. Foto: AFP/Scanpix

Lõuna-Korea suurim kinokett CGV leidis veidi leevendust oma keerulisele rahalisele seisule, kui hakkas kinosaale välja rentima videmomängusõpradele, kirjutab BBC.

25aastane tudeng Eui Jeong Lee on sellega igati rahul, sest kinoekraan on hiiglaslik ja mängu helikvaliteet kõrge. Neiu sõnul tundub mängus tulistamine justkui päris ning ta ei tee saladust, et kui midagi ekraanil otse tema poole lendas, ta isegi karjatas.