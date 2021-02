Fortumo sattus Twitteris surve alla

Foto: Justice For Myanmar

Inimõiguste eest seisev ja korruptsiooni vastu võitlev aktivistide grupp Justice For Myanmar kutsub Eesti juurtega Fortumot lõpetama lepingut Myanmari telekomifirmaga, mis kuulub Myanmari sõjaväele. Twitteri postitust on jagatud enam kui 1200 korda ja see on saanud kokku tuhandeid reaktsioone.

Justice For Myanmar (JFM) jagas Twitteris Äripäeva artiklit sellest, kuidas Fortumo sõlmis lepingu Myanmari telekomifirmaga Mytel. Mytel kuulub osaliselt Myanmari sõjaväele, kes on riigis rikkunud hulganisti inimõigusi ja kelle juhte peetakse vastutavaks ka rohingjade vastu tehtud genotsiidis.