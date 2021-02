Äripäeva ajakirjanik valiti Eesti kolme parima sekka

Pille Ivask Foto: Erakogu

Tänavused Eesti aasta ajakirjaniku nominendid on Pille Ivask Äripäevast, Holger Roonemaa Eesti Päevalehest ja Ülle Harju Postimehest, andis teada meediaettevõtete liidu žürii, kes kuulutab kolme parima seast võitja välja märtsis.

Äripäeva ajakirjanikul Pille Ivaskil on imekspandav seoste loomise ja allikate käsitlemise oskus. Sageli on tema lood ajast ees. Näiteks kirjutas ta eelmise aasta suvel lahti, millistel kahtlastel asjaoludel sobitus Porto Franco arendus KredExi laenu saama. Kui tookord paistis üldsuse silmis kõik olevat täpselt piiri peal, siis edasised sündmused on näidanud, kuidas Pille artikkel näitas asju täpselt õigest vaatenurgast.