Kumb on parem investeering - kas vana või uus üürikinnisvara?

Üürikinnsivara valimisel mitu olulist punkti, millega peab arvestama. Foto: Andras Kralla

Investorite seisukohad lähevad selles küsimuses tihtipeale lahku. Siiski saab nii uue kui ka vana kinnisvara puhul välja tuua head ja vead, mis aitavad tulevasel investoril langetada oma kaalutletud otsus, kirjutab kinnisvarainvestor Karin Vinkel kinnisvarauudiste teemaveebis.

Vinkel kirjutab, et tihtipeale õpetatakse, et üürikinnisvara peaks olema selline, kuhu ise elama ei taha minna. Põhjusteks tuuakse välja, et sellisel juhul on üüritootlikkus kõige kõrgem (korteri hind vs saadav üüritulu).