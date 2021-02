Tõeline põnevik – Forum Cinemase kinoäri leidis üllatusostja

Forum Cinemast aastaid juhtinud Kristjan Kongo otsustas, et ostab Eesti äri hoopis ise ära. Foto: Liis Treimann

Konkurentsiametilt korvi saanud Apollo ja Forum Cinemase ühinemise lugu jõudis puändini, kui selgus, et kinoäri ostab ära selle senine juht Kristjan Kongo.

Kui viimane filmiaasta on olnud kesine, siis kodumaise kinoturu õhustik on põnevusest paks. Pool aastat lõpplahendust oodanud Apollo ja Forum Cinemase lugu jõudis finišisse täna, mil selgus, et kahe suure ühinemine jääb ära ning Eesti äri ostab aastaid Forum Cinemast juhtinud Kristjan Kongo.