Konkurendid: ApolloTV ei paku midagi uut, kuid on siiski märgiline

ApolloTV juht Toomas Tiiveli sõnul hakkab uus digitelevisiooniteenus tegema tihedalt koostööd teiste Margus Linnamäele kuuluvate telekanalitega. Foto: ApolloTV/pressimaterjalid

Kuigi Margus Linnamäele kuuluv uus tele- ja voogedastusteenus ApolloTV ei paku Telia televisiooni ja multimeedia Baltimaade valdkonna juhi Karl Antoni hinnangul mitte midagi uut, siis näitab uue tegija tulek, et konkurents teleteenuste turul on kiirelt kasvamas.

„Info uue teenusepakkuja (ApolloTV) kohta on meile teada olnud umbes pool aastat,“ märkis Anton. Samas lisas ta, et ApolloTV lahendatava probleemi – personaliseeritud telesisu pakkumise – lahendas Telia TV teenus juba mõni aeg tagasi. Seda kõikides võrkudes. Sellegipoolest tõdes Anton, et konkurents digitelevisiooni voogedastus- ja reaalajateenuste vaates on tihenemas, sest neile teadaolevalt pole ApolloTV ainus uus tulija sel aastal.