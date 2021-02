Levinud maski ei saa usaldada: tootja lubatud 99% kahaneb laboritestiga 15% peale

Tuntud tootja maskid, millega on nähtud ringi käimas isegi presidenti ja ralliäss Ott Tänakut, kaitsevad laboritesti järgi viiruse eest kuni kuus korda kehvemini, kui tootja ise lubab. Foto: Liis Treimann

Eesti tuntud tootja maskidel on märgitud filtreerimise tõhususeks 99 protsenti, kuid sõltumatud testid näitavad, et see arv on kuus korda üle hinnatud.

Eesti apteekides müüakse kohaliku tootja Softcomi tekstiilmaske, mille pakendil on kirjas: viiruse filtreerimismäär on 99%. Delovõje Vedomosti (DV) tellitud testid näitavad, et maskide tõhusus on mitu korda väiksem. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on algatanud ettevõtte suhtes uurimise, kuid nad ei plaani veel märgistust muuta.