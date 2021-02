Majutusasutuste TOP: meeskond pole kunagi nii motiveeritud olnud kui praegu

Hotell Metropol Foto: Sergei Zjuganov

Äripäeva majutusettevõtete edetabeli võitnud Hotell Metropoli tegevjuhi Annely Hendriksoni sõnul on kõik head otsused lubatud, mis aitavad inimeste töökohti säilitada ja firmad käigus hoida.

“Selleks ei pea kriisiolukord olema, et keerulises olukorras ka midagi head näha. Meie meeskond pole kunagi varem nii motiveeritud olnud kui praegu. See on olnud erialaselt põnev aeg,” sõnas Hendrikson.