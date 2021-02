Nädala lood: levinud maski ei saa usaldada, ettevõtjalt peteti välja 20 000 eurot

Eesti ettevõtte Softmedi mask näitas pärast sõltumatut testi, et pakub väiksemat kaitset, kui lubatakse pakendil. Foto: Liis Treimann

Selle nädala olulisemate lugude hulka kuuluvad levinud maski vähenenud usaldus, Eestis loodud firma silmajäämine naftahiiule ja pettumus isikliku päikesejaama tulususes.

Äripäev kirjutas neljapäeval, kuidas Eesti tuntud tootja maskidel on märgitud filtreerimise tõhususeks 99 protsenti, kuid sõltumatud testid näitavad, et see arv on kuus korda üle hinnatud.