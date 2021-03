Äripäev palkab kümneid ajakirjanikke ja avab kohalikud uudisteportaalid

Foto: Estel Eli

Äripäev alustab oma tegevusajaloo laiaulatuslikuma investeeringuga ning hakkab üle Eesti rajama kohalikke uudisveebe.

Uue projektiga seoses luuakse lähiaastatel ajakirjandusse arvukalt uusi töökohti, millest suurem osa hakkab asuma väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Iga uudisveebi juurde loome kohapealse toimetuse, mida juhib peatoimetaja, kellel on suur tegevusvabadus ja vastutus.

Uudisveebide avamise järjekord pole praegu otsustatud. Esimese kohaliku uudisveebi asukoht sõltub kohapealse meeskonna loomisest ja selgub lähikuudel. Kutsume kõiki, kes soovivad koos meiega teha Eesti ajakirjanduses ajalugu ja luua midagi erakordset, uue tiimiga liituma. Esimeses etapis otsime oma meeskonda väljaannete peatoimetajaid ja reportereid. Andke oma huvist teada Äripäeva kohalike uudiste projekti juhile Aivar Hundimägile aadressil [email protected] või telefonil 50 96 470.

Projekti ettevalmistuse käigus tehtud intervjuudest selgus, et paljud inimesed soovivad saada osa kogukonna tegemistest ja neis ise aktiivselt kaasa lüüa. Soovitakse rohkem läbipaistvust kohalikku ellu selliselt, et võim ja otsustamine oleks rohkemate kohapealsete inimeste asi. Usume, et pakkudes tavalise hea ajakirjanduse traditsioone kohalikul tasandil, saame sellist arengut toetada. Info parem levik, arvamuste paljusus ja probleemide kartmatu esiletoomine on asjad, mis on läbi ajaloo olnud eduka ja hästi toimiva ühiskonna eelduseks.

Äripäeva uus algatus aitab muuta Eesti ajakirjandust mitmekesisemaks. Kui praegu on maakonnalehtede omanikud sageli kohalikud ettevõtjad, siis nüüd tekib nende kõrvale Skandinaavia suurele meediakontsernile kuuluv Äripäev, mille omanikfirma Bonnier Group on enam kui 200 aasta pikkuse ajalooga. Kasutame kogukondliku ajakirjanduse pakkumisel Bonnieri edukat kogemust Rootsis ja Norras, kus Bonnierile kuulub kokku üle 125 kohaliku väljaande. Arvukate meediafirmade omanikuks oleva Bonnieri perekonna kõige olulisem põhimõte on ajakirjanduse sõltumatus.

Kuna Äripäev toob turule uued digitaalsed väljaanded, siis muutub kvaliteetse ajakirjanduse tarbimine oluliselt mugavamaks ja kiiremaks. Info avaldamine ei sõltu enam paberlehe ilmumise ajast.

Äripäev ei plaani luua Eestisse uusi paberil ilmuvaid ajalehti ehk me ei hakka trükkima uudiseid veebist ümber paberisse. See tähendab, et kohapealse tipptasemel ajakirjanduse pakkumine on keskkonnasõbralik ning maksumaksja ei pea maksma uuele turule tulijale Eesti Posti kaudu kojukande dotatsiooni.

Äripäeva senine kogemus digitellijate arvu kasvatamisel, tehnoloogia areng ning lugemisharjumuste muutus on loonud head eeldused uue digitaalse meediaprojekti õnnestumiseks.