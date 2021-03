Arvustus: Porsche Macan GTS – 100 000 eurot segadust

Porsche Macan GTS Foto: Liis Treimann

Esmakohtumine Porsche Macan GTSiga viib suunurgad kindlasti ülespoole, ent ühtlasi jätab masin mõtisklema tema identiteedi üle. Võimatu on aru saada, kas Macan GTS tahab olla sportauto või linnamaastur, ja see tekitab paraja segaduse.

Olgu öeldud, et see segadus ei ole ilmtingimata halb asi. Vastupidi – seekord on see lausa taotluslik. Porsche eesmärk oligi teha Macan GTSst väike sportlike omadustega linnamaastur, mis sõiduomadustes järeleandmisi ei tee, kuid mis on samal ajal ka praktiline. Näiteks on auto pagasiruum sportauto kohta kindlasti harjumatult suur, ent linnamaasturi kohta pigem keskmine, mõne jaoks isegi väiksemapoolne.