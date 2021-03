Euroopa Komisjon tahab suveks luua vaktsiinipassid

Vaktsiinipass Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjon teeb sel kuul ettepaneku luua digitaalne koroonavaktsiini pass, mis võimaldaks suveperioodil eurooplastel vabamalt ringi reisida, vahendab Reuters.

Digitaalses passis on kirjas, kas inimene on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, samuti on seal kirjas testitulemused ning koroonaga nakatunute puhul ka info tervenemise kohta.