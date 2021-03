USA suurfirma koroonaviiruse ravim on paljulubav

Merck arendab ravimit koostöös firmaga Ridgeback Bio. Foto: Reuters/Scanpix

USA ravimifirma Merck ja Co andis laupäeval teada, et nende eksperimentaalne viirusevastane ravim molnupiraviir vähendab kiirelt nakkuslike viiruste levikut, kirjutab Reuters. See annab lootust, et ravim võiks täiendavalt piirata koroonaviiruse levikut.

Põhja-Carolina meditsiiniülikooli dotsent William Fischer lausus, et teise faasi uuringust selgus, et ravim on igati paljulubav.