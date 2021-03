Mihkel Nestor: optimistide jaoks on praegu rasked ajad

Suurim oht majandusele pole mitte piirangud, vaid see, kui kriis venib suvesse, märkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Eesti majanduse tulevikust täna optimistlikul toonil rääkimine tundub võõras ja vale. Majandus on languses, töötus kasvab ja koroonapatsientide kuhjumine haiglates annab märku sellest, et liigume aina karmimate piirangute poole. Ühesõnaga – lähiajal tundub vähe olevat asju, mille üle rõõmustada. Ent keerulise hetkeseisu juures ei tohi unustada pikemat vaadet, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nädalakommentaaris.

Koroonakriisi viimased kuud ähvardavad tulla rasked, kuid selle juures ei tasu unustada, et lõpp on lähedal, märkis Nestor. "Kuigi lähinädalad ähvardavad kujuneda väga koledaks, võiks loota, et aprillis hakkab haiglate koormus vähenema ja maikuuks võiksime jõuda olukorrani, kus piiranguid saab oluliselt leevendada ja enam mitte kunagi kehtestada," lisas ta.