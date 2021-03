Eesti läheb lukku vähemalt viieks nädalaks

Peaminister Kaja Kallas teeb täna õhtul valitsusele ettepaneku riik aprilli keskpaigani või isegi lõpuni suures osas sulgeda Foto: Liis Treimann

Koroona kiire levik on nüüdseks tervishoiusüsteemi põlvili surumas ning valitsus otsustab riigis sulgeda kõik mis võimalik. Esimeste toetustena saavad ettevõtjad edasi kasutada seni vähest kasutust leidnud KredExi ja maaelu edendamise sihtasutuse toetusi.

Praeguseks on teada, et varasemalt majanduselu piiramise vastu olnud peaminister Kaja Kallas teeb valitsusele ettepaneku riigi lukustamiseks vähemalt aprilli keskpaigani ehk viieks nädalaks. Kulude poolelt arvestab valitsus ilmselt vähemalt kaks kuud kestvate piirangutega. Tasub meeles pidada, et info uueneb praktiliselt iga tunniga, erakorraline valitsuse istung toimub just neil tundidel.