Maksuamet: raskustes ettevõtted, ajatage oma võlad!

Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliameti sõnul võiksid ajutiselt raskustesse sattunud ettevõtted oma võlad ajatada.

„On väga oluline, et ettevõtted ei lõpetaks oma tegevust ainuüksi seetõttu, et neil on ajutised raskused maksude tasumisega,“ vastas maksuamet küsimusele, kuidas uute piirangute ajal tegutseda.