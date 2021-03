Raadiohommikus: Kas minister Sutt on rahul riigi IT-teenustega kriisi ajal?

Ettevõtluse ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. Foto: Liis Treimann

Ajame juttu IT- ja ettevõtlusministri Andres Sutiga ja uurime, miks on meie IT-tiiger koroonakriisi ajal magama jäänud. Mida saaks kiiremas korras ette võtta?

Apollo juhi Mauri Dorbeki äri on riigi lukkukeeramisel lausa kolmekordselt pihta saanud: kinni on nii kinod, raamatupoed kui söögikohad. Kuidas sellises olukorras hakkama saada ja kuidas tulevikku planeerida?

Mõjuisikud on oma vastutustundetu pidutsemisega pälvinud viimastel päevadel palju kriitikat. Räägime tuntud juutuuberi ja instagrammeri Maria Rannaväliga sellest, milline on mõjuisikute vastutus eelkõige oma noorte jälgijate ees.

Kommunikatsiooniekspert Andreas Kajuga räägime koroonakriisi kommunikatsiooni õppetundidest – miks on see kommunikatsioon olnud nii segadusttekitav ja mida saaks edaspidi paremini teha.

Saadet juhib Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja on Rivo Sarapik.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saatekülaline on Hansa-Flex Hüdraulika Eesti maajuht Priit Gradov. Räägime temaga nii Saksa pereettevõtte ärikultuurist kui sellest, et erinevalt Lääne-Euroopa riikidest puudub Eestis seadus, mis kohustaks üle kuue aasta vanuseid hüdraulikavoolikuid uute vastu välja vahetama.

Lisaks räägime Hansa-Flexi remondibussist, mis tõttab ekskavaatorile või harvesterile appi purunenud voolikut välja vahetama kas või öösel.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Saade oli eetris 2020. aasta juulis.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Rahafoorumi investeerimisblogi autori Taavi Pertmani ja Luminori Baltikumi pensioniüksuse juhi Rasmus Pikkaniga räägime, mis on pensioni investeerimiskonto. Saates arutatakse, kes võiksid pensioni investeerimiskontot kasutama hakata, mis ajast seda saab teha, milliseid investeerimisvõimalusi hakkab pensioni investeerimiskonto lahendus pakkuma ning kuidas saab sellest väljuda.

Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm räägib, milline on Eesti majanduse tervis ja millest sõltub Eesti majanduse vastupidamine uutele piirangutele.

Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on 2021. aastal iduettevõtte teekond asutamisest ja meeskonna loomisest kuni taibutalgute, investorite leidmise, välisturgudele laienemise ja ettevõtte müümiseni välja. Seekordses saates tuleb juttu eduka meeskonna loomisest, mis on ettevõtte kasvu mootoriks.

Räägime sellest, kas pere ja sõpradega on mõistlik äri tegema ja kasvatama hakata, kuidas firma algusaegadel, kui suurt palka pole maksta, inimesi motiveerida ning kuidas rolle jagada. Samuti kuuleb sellest, milliste oskuste ja omadustega inimesed ühes unistuste meeskonnas olema peavad, kuidas neid oskuseid värbamisel testida ja millal on õige aeg juhikroon peast võtta ja samm tagasi astuda. Saatekülalisteks on iduettevõtte Modularbank asutaja ja tegevjuht Vilve Vene ning idufirma Xolo tegevjuht Allan Martinson. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Juhtimisteemalises saates käsitletakse sel korral Malcolm Gladwelli raamatut "Suheldes võõrastega". Saadet juhib Urmas Kamdron.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

