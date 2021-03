Raadiohommikus: ettevõtjad keerasid uksed lukku, aga mis saab üüri maksmisest?

Kiirabiautode järjekord Lääne-Tallinna keskhaigla juures. Foto: Liis Treimann

Neljapäeva hommikul, mil Eesti kuuks ajaks lukku keeratakse, uurime hommikuprogrammi stuudios, kuidas ettevõtjad elus püsivad.

Olukorda kommenteerib Järvamaal Hindreku turismitalu pidav Tuuli Klementa, kelle äri mõjutavad valitsuse kehtestatud piirangud väga tugevalt. Klementa töötab ka Järvamaa Haigla kiirabis ning hommikuprogrammis kommenteerib ta ka sealset olukorda.

Ärikinnisvara olukorda kommenteerib Tartu kinnisvarafirma Kaarsilla Kinnisvara OÜ juht Made Vares, tööstussektori ettevõtjate muredest räägib Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Marge Väikenurm, kes avaldas sel teemal mahuka artikli.

Kuidas mõjutab praegune kriis majandust ja ettevõtete finantsvõimekust, kommenteerib Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma.

Lisaks kuuleb stuudios intervjuud Sten Saarega, kes on üks Londonis asuva kindlustusvahendaja Zego asutajatest. Zego kaasas 150 miljonit dollarit, millega kasvas firma väärtus üle miljardi dollari ja firmast sai järgmine ükssarvik.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Soome perefirma Peikko tegutseb täna üle maailma 35 turul. Firma on kuulsaks saanud unikaalse tehnoloogiaga, mis võimaldab vahelagede paksuse arvelt ehitada näiteks tavalise 9-korruselise maja kõrgusesse majja 10 korrust. Tulevikus saab Peikko tehnoloogiaga ehitatud maju ka lahti võtta ja uude kohta teisaldada.

Stuudios on Peikko Eesti tegevjuht Aare Raam, intervjueerib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Silmaringisaate seekordne osa räägib Eestist kui kosmoseriigist. Vestleme, mis on Eesti kosmoseajaloo kõige olulisemad sündmused, mis võimalusi pakub meile Euroopa Kosmoseagentuuri kuulumine ja kas inimkond on valmis Maalt sootuks lahkuma, arvestades, et käimas on mitmed suured kosmosemissioonid.

Saates on külas kosmoseprofessorid Anu ja Mart Noorma.

Saadet juhib Pille Ivask.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Jälle oleme kõik kodukontoris, jälle muudab see meie töörütmi. Saates räägime mitmest päevakajalisest teemast, millest kaugtöö on üks, kuid mitte ainuke. Näiteks tuleb saates juttu, millest mõtlevad suurettevõtete IT-juhid, millised mured ja rõõmud neil mõtteis on, sealhulgas, milline roll on neil ettevõtete muutuste juhtimises. Nendest teemadest räägivad Telia IKT teenuste juhtimise grupijuht Alar Kurvits ja küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Saates tuleb juttu turismindusest, mis on koroonakriisis saanud kõige rohkem ja tugevamalt kannatada. Räägime sellest, kas kontaktivaba hotellindus saab olema päästerõngas kriisist räsitud sektorile. Samuti tuleb juttu sellest, milline on turisminduse hetkeseis ja millised tulevikuväljavaated. Ka räägime digitaliseerimise vajadusest ja võimalustest hotellisektoris ning sellest, kust hetkel Eesti hotellimaastikul king kõige rohkem pigistab. Saatekülalisteks on idufirma Hotelbuddy asutajad Hannes Mulla ja Kadi Saadlo. Saatejuht on Signe Sillasoo.

